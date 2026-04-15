Controlli della Polizia di Stato a San Giovanni a Teduccio e Barra

Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra. Le operazioni hanno coinvolto pattuglie su strada e controlli mirati in diverse zone di questi quartieri. L’attività ha avuto l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme e garantire la sicurezza pubblica. Nessuna informazione sui risultati specifici delle operazioni è stata resa nota.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra. Inchiesta su passata gestione del Teatro San Carlo: 12 indagati, c’è. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Controlli della Polizia di Stato a San Giovanni a Teduccio e Barra Ucciso il nipote del boss, è di nuovo allarme sicurezza a Napoli Notizie correlate Napoli San Giovanni a Teduccio, controlli straordinari: 52 persone identificateOperazione della Polizia nel Rione Villa: verifiche su persone e veicoli con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Il servizio straordinario... Manfredi: “In corso le bonifiche della spiaggia di San Giovanni a Teduccio”Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono in corso le bonifiche della spiaggia di San Giovanni a Teduccio, un intervento fondamentale che permetterà di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Como, intensificazione dei controlli della Polizia di Stato nel periodo pasquale: numerosi interventi delle Volanti e più di 400 persone identificate. - Questura di Como | Polizia di Stato; Controlli straordinari della Polizia locale metropolitana durante il ponte di Pasqua; Polizia Municipale. Continuano i controlli con Lince Traffic, ancora un arresto per fuga; Polizia Locale controlli 4-7 aprile 2026. Giovinazzo, controlli della Polizia: 563 persone identificateControlli straordinari della Polizia a Giovinazzo: 563 persone identificate, 155 veicoli controllati e verifiche in 20 attività. pugliapress.org Controlli nei vicoli, droga e misure cautelari: stretta della polizia nel centro storicoControlli polizia Genova nel centro storico: droga sequestrata, denunce e verifiche su soggetti con precedenti nei vicoli. ligurianotizie.it Proseguono i controlli sul territorio da parte della Polizia di Stato in materia di immigrazione. Nella giornata del 13 aprile, il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno ha eseguito una serie di provvedimenti nei confronti di cittadini stranieri n facebook Controlli della polizia locale di Trieste in alcuni negozi per verificare la presenza del marchio CE e delle istruzioni in lingua italiana in particolari nei giocattoli per bambini. x.com