Controlli della Polizia di Stato a San Giovanni a Teduccio e Barra

Da anteprima24.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra. Le operazioni hanno coinvolto pattuglie su strada e controlli mirati in diverse zone di questi quartieri. L’attività ha avuto l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme e garantire la sicurezza pubblica. Nessuna informazione sui risultati specifici delle operazioni è stata resa nota.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra. Inchiesta su passata gestione del Teatro San Carlo: 12 indagati, c’è. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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