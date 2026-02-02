Manfredi | In corso le bonifiche della spiaggia di San Giovanni a Teduccio

Sono in corso le bonifiche della spiaggia di San Giovanni a Teduccio. I lavori sono iniziati per rimuovere i rifiuti e le sostanze inquinanti, con l’obiettivo di rendere di nuovo il litorale accessibile e sicuro per chi vuole passarci qualche ora. Il sindaco Manfredi ha spiegato che si tratta di un intervento importante, che cambierà volto a questa zona della città. I cittadini attendono con speranza che presto potranno tornare a godersi la spiaggia.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Sono in corso le bonifiche della spiaggia di San Giovanni a Teduccio, un intervento fondamentale che permetterà di restituire ai cittadini una spiaggia pulita, sicura e finalmente accessibile a tutti”. Lo dice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in una reel pubblicato su Facebook. “Questo intervento è parte di un progetto più ampio – spiega – la restituzione della balneabilità di un tratto di costa strategico per Napoli. Un percorso complesso, che procede passo dopo passo anche grazie ai lavori portati avanti da Abc per garantire la qualità delle acque. È un lavoro lungo e continuo, ma necessario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Manfredi: “In corso le bonifiche della spiaggia di San Giovanni a Teduccio” Approfondimenti su San Giovanni a Teduccio San Giovanni a Teduccio, Cosenza: "Ecco la tanto attesa bonifica. La spiaggia sarà più grande" A San Giovanni a Teduccio, Cosenza, proseguono i lavori di bonifica dell’ultimo tratto di costa. Vandalizzato il centro Asterix a San Giovanni a Teduccio Nella notte, il Centro Giovanile Asterix a San Giovanni a Teduccio, Napoli, è stato vittima di un grave atto di vandalismo e furto. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su San Giovanni a Teduccio Argomenti discussi: Trent’anni dopo la voragine di Secondigliano, il Sindaco Manfredi presenta il nuovo Quadrivio: Dalla memoria nasce la rigenerazione; Napoli, il sindaco Manfredi: Tra cinque anni il primo bagno nel mare di Bagnoli; Il sindaco Manfredi provoca la sinistra che l’ha votato; Crans-Montana, il papà di Manfredi Marcucci: Noi presi in giro dalla Svizzera, serviva una cauzione più elevata. Come genitori ci... Manfredi, in corso le bonifiche della spiaggia di San Giovanni a TeduccioSono in corso le bonifiche della spiaggia di San Giovanni a Teduccio, un intervento fondamentale che permetterà di restituire ai cittadini una spiaggia pulita, sicura e finalmente accessibile a tutti ... ansa.it Manfredi: Turismo, leva strategica per le aree interneL’undertourism rappresenta una leva strategica per le aree interne e per riequilibrare le politiche territoriali, contrastando l’eccessiva concentrazione turistica nelle grandi città. È quanto ha affe ... corriereirpinia.it «Dio potrebbe fare certamente un mondo più bello di questo; ma non sarebbe più bello se vi mancasse Maria». San Giovanni Maria Vianney - facebook.com facebook Se l'allegria diventa una "scuola di santità". #SanGiovanniBosco Per San Giovanni Bosco era semplice. Primo: allegria. Secondo: doveri di studio e di preghiera. Terzo: far del bene agli altri. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.