Controlli della Finanza Scoperti due fratelli con un milione in Svizzera

La Guardia di finanza ha individuato due fratelli che avevano trasferito un milione di euro su un conto bancario in Svizzera. I controlli hanno rivelato che il denaro era stato dirottato in un conto estero, presumibilmente per sottrarsi ai controlli fiscali italiani. L’indagine si è concentrata sulle operazioni di movimentazione finanziaria tra Italia e Svizzera, con l’obiettivo di verificare eventuali irregolarità.

Avevano dirottato 1 milione di euro su un conto di una banca in Svizzera. Pensando di stare al sicuro nel ’paradiso fiscale’ lontano da controlli serrati. Uno stratagemma ormai arcinoto e non così ’blindato’: la Guardia di Finanza è riuscita infatti ad individuare e segnalare due fratelli di Camaiore all’ Agenzia delle Entrate per il recupero dei proventi a tassazione. I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca, nell’ambito delle costanti attività di monitoraggio fiscale dei capitali detenuti all’estero da cittadini residenti in Italia, hanno individuato i due fratelli, amministratori di una società attiva nel settore dell’edilizia ed operante in Versilia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Controlli della Finanza. Scoperti due fratelli con un milione in Svizzera Guardia di Finanza, controlli nel Sannio: scoperti lavoratori “in nero”Dall’inizio dell’anno la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo sul sommerso da lavoro, ha... Leggi anche: Subaffitti in nero in piazza Garibaldi, sei casi scoperti dalla guardia di finanza. Il prefetto: "Controlli anche in altri quartieri"