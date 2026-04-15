Controlli della Finanza Scoperti due fratelli con un milione in Svizzera

Da lanazione.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di finanza ha individuato due fratelli che avevano trasferito un milione di euro su un conto bancario in Svizzera. I controlli hanno rivelato che il denaro era stato dirottato in un conto estero, presumibilmente per sottrarsi ai controlli fiscali italiani. L’indagine si è concentrata sulle operazioni di movimentazione finanziaria tra Italia e Svizzera, con l’obiettivo di verificare eventuali irregolarità.

Avevano dirottato 1 milione di euro su un conto di una banca in Svizzera. Pensando di stare al sicuro nel ’paradiso fiscale’ lontano da controlli serrati. Uno stratagemma ormai arcinoto e non così ’blindato’: la Guardia di Finanza è riuscita infatti ad individuare e segnalare due fratelli di Camaiore all’ Agenzia delle Entrate per il recupero dei proventi a tassazione. I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca, nell’ambito delle costanti attività di monitoraggio fiscale dei capitali detenuti all’estero da cittadini residenti in Italia, hanno individuato i due fratelli, amministratori di una società attiva nel settore dell’edilizia ed operante in Versilia.🔗 Leggi su Lanazione.it

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