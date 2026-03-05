Subaffitti in nero in piazza Garibaldi sei casi scoperti dalla guardia di finanza Il prefetto | Controlli anche in altri quartieri

Durante una serie di controlli in piazza Garibaldi, la guardia di finanza ha scoperto sei situazioni di subaffitti irregolari. Gli accertamenti, che hanno coinvolto diverse zone della città considerate a rischio di incuria e microcriminalità, sono stati condotti con l’obiettivo di contrastare questo fenomeno. Il prefetto ha annunciato che i controlli proseguiranno anche in altri quartieri.

Quaranta gli accertamenti effettuati delle fiamme gialle. Dionisi: "Restituiamo progressivamente queste zone della città alla piena vivibilità" Sei casi di subaffitti in nero sono stati scoperti dalla guardia di finanza in piazza Garibaldi al termine dei 40 controlli volti a individuare e contrastare questo fenomeno "nelle aree cittadine a più alto rischio di incuria e microcriminalità" come specificato dalle fiamme gialle. L'operazione, che segue le attività già svolte dalle forze di polizia sotto il coordinamento della prefettura, rientra nelle iniziative di presidio della legalità svolte nella "zona rossa" della città, ovvero l'area che va proprio da piazza Garibaldi fino a piazza della Repubblica.