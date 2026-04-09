Esibizione dei cani antidroga della Guardia di Finanza alla Dante Alighieri

Nella provincia di Caserta, i cani antidroga della Guardia di Finanza hanno partecipato a un’esibizione presso la scuola Dante Alighieri. Contestualmente, l’Associazione Nazionale Magistrati, sottosezione di Santa Maria Capua Vetere, prosegue il suo percorso nelle scuole della zona, con la Presidenza di Anna Ida Capone e la segreteria di Linda Catagna. L’iniziativa coinvolge studenti e istituzioni locali in attività di sensibilizzazione e informazione.

Continua il percorso nelle scuole della provincia di Caserta con l’Associazione Nazionale Magistrati sottosezione di Santa Maria Capua Vetere, guidata dalla Presidente Anna Ida Capone e dalla segretaria Linda Catagna. La nuova tappa ha visto protagonisti i piccoli alunni dell’Istituto Comprensivo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Blitz antidroga della guardia di finanza: sequestrati 914 grammi di cocainaHa portato ad un arresto e al sequestro di 914 grammi di cocaina il blitz condotto nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Bolzano.

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Temi più discussi: Droga e lavoro nero: controlli della Finanza tra Santa e Rapallo; Il cane Nasko scopre 9 chili di stupefacente in una valigia in arrivo a Torino da Barcellona su un bus; BLOCCATO CON OLTRE 3 KG DI COCAINA, ARRESTATO DALLA FINANZA; Controlli antidroga della Gdf tra Lauria e Maratea: sequestrate cocaina e hashish, segnalati sei assuntori.

Esibizione dei cani antidroga della Guardia di Finanza alla Dante AlighieriContinua il percorso nelle scuole della provincia di Caserta con l’Associazione Nazionale Magistrati sottosezione di Santa Maria Capua Vetere, guidata dalla Presidente Anna Ida Capone e dalla ... casertanews.it

San Benedetto, missione antidroga: il fiuto di Nasly e Nereo in aiuto alla Guardia di Finanza in servizio sulla RivieraSAN BENEDETTO - Nei giorni scorsi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ha ricevuto dei rinforzi speciali: Nasly e Nereo, due cani antidroga che sono stati assegnati ... corriereadriatico.it

Durante un'operazione della Guardia di Finanza è stata intercettata un'auto che nascondeva, in un doppiofondo nello sportello del conducente, una pistola calibro 45 di fabbricazione americana e senza matricola, insieme a caricatore e 12 munizioni. Alla guid - facebook.com facebook

LA GUARDIA DI FINANZA HA SCOPERTO UNA FABBRICA FANTASMA DI SIGARETTE IN FRIULI x.com