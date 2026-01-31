Roma | controlli nel quartiere Cornelia sanzionati minimarket e sale slot

La polizia di Roma ha intensificato i controlli nel quartiere Cornelia, tra Baldo degli Ubaldi e piazza dei Giureconsulti. Durante l’operazione sono state sanzionate alcune sale slot e minimarket che non rispettavano le normative. Gli agenti hanno verificato diversi esercizi commerciali, elevando multe e chiedendo la regolarizzazione delle attività. La presenza delle forze dell’ordine ha creato un certo movimento in zona, con residenti e commercianti che osservavano le operazioni.

Si è concentrato nell'area compresa tra Baldo degli Ubaldi, piazza Irnerio, Boccea e piazza dei Giureconsulti il focus attivato dalla Questura di Roma sul quartiere Cornelia. Questa operazione ha visto la regia del XIII Distretto Aurelio, il quale, negli ultimi giorni, ha messo in campo una serie di controlli mirati avvalendosi della collaborazione dei cinofili della Polizia di Stato, del personale del Reparto Mobile di Firenze e degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Attività di Controllo e Risultati. Le operazioni sono state dislocate tra i principali assi viari della zona e i locali che vi insistono.

