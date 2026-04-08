Colleferro Artena e Valmontone controlli nelle aree verdi | quattro denunce e sanzioni a tappeto

Durante il ponte pasquale, sono stati effettuati controlli nelle aree verdi di Colleferro, Artena e Valmontone. Le operazioni hanno portato a quattro denunce e diverse sanzioni amministrative. Le forze dell'ordine hanno verificato il rispetto delle norme ambientali e di sicurezza, intervenendo in modo capillare per tutelare il patrimonio naturalistico e garantire il rispetto delle leggi locali.

Un ponte pasquale all'insegna dei controlli a tappeto per garantire la sicurezza del territorio e la tutela del patrimonio naturalistico. È il bilancio dell'imponente dispositivo messo in campo nei giorni scorsi dalla Compagnia dei Carabinieri di Colleferro, che ha operato in stretta sinergia con. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Altare della reposizione e Santa Pasqua di resurrezione Maria SS Immacolata di Colleferro (RM) - facebook.com facebook