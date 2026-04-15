L’amministrazione comunale di Pietrasanta ha deciso di aderire al progetto che promuove le

Anche l’Amministrazione comunale di Pietrasanta ha deciso di entrare nella "rete" del progetto nazionale "Le tre regole d’oro", che è stato promosso dalla Fondazione Novella Fronda e che è dedicato alla prevenzione delle dipendenze moderne, dallo smartphone al cibo spazzatura, attraverso l’adozione di tre stili di vita: dormire, pazientare, disconnettersi. I dettagli della partecipazione di Pietrasanta al progetto saranno illustrati nelle prossime settimane in una conferenza stampa, alla presenza dei promotori che, nei mesi scorsi hanno raccolto l’adesione all’iniziativa della Società italiana di pediatri e dell’Ordine nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, oltre che di diversi Comuni italiani.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Contro le dipendenze. Pietrasanta aderisce alle "tre regole d’oro"

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