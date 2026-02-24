Lagarde stipendio d' oro in barba alle regole Bce

Lagarde riceve uno stipendio elevato nonostante le raccomandazioni della Bce di mantenere i salari contenuti. La decisione avviene in un momento in cui l'inflazione riduce il potere d'acquisto dei lavoratori europei. Nei corridoi dell'Eurotower, alcuni osservano che le regole interne vengono aggirate senza troppi ostacoli. Questa discrepanza tra discorsi ufficiali e fatti concreti alimenta le critiche sul comportamento dei vertici. La questione rimane aperta.

Mentre l'inflazione continua a mordere i salari reali e la Banca centrale europea predica moderazione (anche negli stipendi), ai piani alti dell'Eurotower le regole sembrano flettersi senza grandi problemi. Al centro del mirino finisce Christine Lagarde (in foto). Il motivo? Un doppio binario retributivo che passa per la Banca dei regolamenti internazionali (Bri). Sul blog dei dipendenti della Bce è stato difficile nascondere il malumore: «Predica acqua e beve vino!», questa l'accusa dei lavoratori che puntano il dito contro i cavilli che permettono alla Presidente di incassare compensi che, ai suoi sottoposti, sono severamente vietati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Oro Bankitalia, Giorgetti chiarisce con Lagarde (Bce): “Non lo venderemo per ridurre il debito pubblico”In un incontro tra Giorgetti e Lagarde, si è discusso della posizione di Bankitalia riguardo alla vendita di oro.

Bce: Lagarde lascia? Nessuna decisioneChristine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, non ha annunciato alcuna decisione sulla sua eventuale partenza perché si sta concentrando sulle questioni attuali.

