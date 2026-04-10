Il Parlamento venezuelano, con la maggioranza chavista, ha approvato la seconda lettura della nuova Legge organica delle Miniere. La decisione riguarda regolamenti e norme legate all’estrazione dell’oro e alla gestione dei capitali nel settore minerario. La legge introduce modifiche alle disposizioni esistenti, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici. La discussione sulla normativa si è svolta nelle ultime settimane, con un voto favorevole della maggioranza.

Il Parlamento venezuelano, dominato dalla maggioranza chavista, ha dato il via libera alla nuova Legge organica delle Miniere durante la seconda lettura del provvedimento. Dopo tre rinvii, i legislatori hanno esaminato ogni singolo articolo della riforma, che ora deve essere sottoposta alla Sala costituzionale della Corte suprema di giustizia per l’esame definitivo, come annunciato dal presidente dell’Assemblea, Rodríguez. Nuove regole per l’oro e i capitali stranieri. La normativa approvata punta a trasformare radicalmente la gestione delle risorse minerarie del Paese sudamericano, ridefinendo i meccanismi per le concessioni, i regimi tributari e l’ingresso di investimenti privati e internazionali nel settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezuela: via libera alle nuove regole per l’oro e i capitali

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