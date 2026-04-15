Contro Glovo e la logica del ‘tutto e subito’ non bastano le inchieste | cambiamo noi

Il 9 febbraio 2026, un giornalista di Radio Popolare ha scritto in una newsletter che ci sono state molte inchieste contro le piattaforme di consegna a domicilio, ma che queste non sono sufficienti per risolvere i problemi legati alla rapidità e alla pressione nel settore. La discussione si concentra su come siano necessari cambiamenti più ampi, oltre alle indagini ufficiali, per affrontare le criticità di un modello che privilegia la velocità.

di Giuseppe Leocata * Il giorno 9 febbraio 2026, Massimo Alberti di Radio Popolare scriveva nella sua newsletter: “40.000 riders con paghe da fame: Glovo in amministrazione controllata. La società e il suo amministratore unico sono indagati per sfruttamento del lavoro e caporalato ‘digitale’. Sotto accusa è il sistema di gestione dei riders, con paghe di 2-3 euro a consegna e sottoposti ad un ferreo controllo della loro attività; ciò in violazione dell’art.36 della Costituzione, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, praticamente tutti stranieri. Il problema è quello fare profitto sulla pelle di chi fatica. L’associazione di impresa Assodelivery (che ha al suo interno Deliveroo e Glovo) ha siglato un contratto con il sindacato di destra UGL che mantiene la natura autonoma di questo lavoro”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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