Riorganizzazione e sostenibilità della rete sanitaria stop alla logica del tutto ovunque

Durante la seduta della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di ieri, le aziende sanitarie di Modena hanno presentato e ottenuto l’approvazione unanime dei sindaci sulle linee guida per la riorganizzazione della rete sanitaria locale, con l’obiettivo di affrontare i temi della sostenibilità e della distribuzione dei servizi, ponendo fine alla logica del “tutto ovunque”.

Nel corso della seduta della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) che si è tenuta ieri sono stati presentati dalle Aziende sanitarie modenesi, e approvati all’unanimità dai Sindaci di tutto il territorio, gli indirizzi e le principali direttrici del percorso di riorganizzazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Niscemi, dopo la frana scatta il piano di riorganizzazione sanitariaDopo la frana che ha colpito il territorio di Niscemi, prende ufficialmente il via una profonda riorganizzazione dei servizi sanitari locali.

Dalla prevenzione alla sostenibilità. Lissone mette in rete il benessereUna giornata dedicata alla prevenzione delle malattie collegate all’invecchiamento per stimolare l’attenzione alla cura durante la terza età.

Temi più discussi: PICCOLI MA NON DA SOLI. PICCOLI COMUNI ALLA PROVA DELLA RIORGANIZZAZIONE. UNCEM: RESTARE COME SIAMO E GUARDARE AL PASSATO NON SERVE. LA LEGGE PIU’ BELLA DELLO STATO? LA 158/2017. DA ATTUARE FINO IN FONDO; Farmaci, strumenti di previsione e giuste prescrizioni per contenere la spesa; Sanità, Ausl dà il via alla riorganizzazione: Nessun ospedale sarà chiuso; MSD si fa in due: focus su Oncologia e Specialty per sostenere la nuova pipeline.

Riorganizzazione della rete sanitaria provinciale, presentato il percorso in attoMODENA - Nel corso della seduta di oggi, giovedì 26 febbraio, della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) della provincia di Modena sono stati presentati dalle aziende sanitarie modenesi, ... sulpanaro.net

Sostenibilità e business: la strategia è nell’integrazioneLa ricerca e il libro di Sustainability Makers confermano che la sostenibilità sempre più strategica e integrata nel business ... esg360.it

La rivista Variety pubblica un'analisi della riorganizzazione in Disney, con Marvel e Star Wars fra tv tradizionale in calo e piattaforme streaming in lotta, oltre ai parchi tuttora principale motore economico, l’impatto dell’intelligenza artificiale sui processi produttiv - facebook.com facebook