Un gruppo di rider si è radunato in piazza per chiedere miglioramenti nelle condizioni di lavoro. Dopo le recenti inchieste, i presenti chiedono un'attenzione immediata e concrete misure che garantiscano condizioni dignitose. La protesta si svolge senza altre rivendicazioni specifiche, concentrandosi sulla richiesta di un intervento rapido. La manifestazione mira a far ascoltare la loro voce pubblicamente.

Attendono un passo avanti concreto e condizioni di lavoro dignitose, e intanto scendono in piazza per far sentire la loro voce. Domani è in programma una manifestazione dei rider di Glovo e Deliveroo, alle 15 davanti alla stazione Centrale, nell’ambito della giornata di mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil. "L’inchiesta della Procura di Milano, con il provvedimento di controllo giudiziario, conferma lo sfruttamento dei rider denunciato da anni dalla Cgil nelle piazze e nei tribunali – spiega il sindacato –. Migliaia di lavoratori continuano a operare con paghe basse, sistemi di pagamento a cottimo e tutele insufficienti. I rider chiedono paghe più alte, ferie, permessi, malattia, tredicesima e quattordicesima, tfr, tutele su salute e sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rider in piazza dopo le inchieste: "Subito condizioni dignitose"

Articoli correlati

"I medici hanno diritto a condizioni di lavoro dignitose"Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao Assomed: "Carichi di lavoro insostenibili, stipendi non adeguati, aggressioni e cause".

Roma, la gang che massacra a caso? 57enne in fin di vita, subito dopo il riderDue aggressioni a pochi minuti di distanza, nello stesso quadrante attorno alla Stazione Termini, hanno fatto scattare l’allarme su una possibile...

Approfondimenti e contenuti su Rider in piazza dopo le inchieste...

Temi più discussi: Rider in piazza dopo le inchieste: Subito condizioni dignitose; Anche a Catania i rider scenderanno in piazza sabato 14 marzo; La piazza delle risse. L'emergenza del quartiere Africano finisce sul tavolo di prefetto e questore; 'Paghe da fame, trattati da schiavi'. La mobilitazione per i rider arriva a Como, Cgil in piazza.

Rimini, rider in piazza contro il caporalato digitaleDopo il commissariamento di Glovo e, più recentemente, di Deliveroo Italy da parte della Procura di Milano per l’ipotesi di caporalato, la mobilitazione dei ... chiamamicitta.it

Rimini, sabato rider in piazza per chiedere contratti veri e la fine del cottimoRIMINI. Rider in piazza domani a Rimini per chiedere contratti veri e la fine del cottimo. «Il terremoto giudiziario che ha travolto i giganti del ... corriereromagna.it

Sabato 14 marzo, in occasione della giornata di mobilitazione nazionale dei rider indetta dalla Cgil, a Palermo si terrà un’assemblea alla Casa dei Rider, alle 15, all’Epyc x.com

Sabato 14 marzo, in occasione della giornata di mobilitazione nazionale dei rider indetta dalla Cgil, a Palermo si terrà un’assemblea alla Casa dei Rider, alle 15, all’Epyc - facebook.com facebook