Energia Cna | Per Conto Termico 3.0 servono chiarezza e risorse adeguate

Il settore casa della Cna ha annunciato di aver appreso dal Gse della sospensione temporanea delle nuove richieste di incentivo nel programma Conto Termico 3.0. Le associazioni che rappresentano le imprese di costruzioni, installatori e serramentisti evidenziano la necessità di chiarimenti e risorse adeguate per proseguire le attività. La comunicazione riguarda esclusivamente la sospensione temporanea delle presentazioni, senza indicazioni su ulteriori sviluppi.

ROMA - Il comparto casa della Cna – Cna Costruzioni, Cna Installazione Impianti e Cna Serramenti e Infissi – prende atto della comunicazione del Gse relativa alla sospensione temporanea della presentazione di nuove richieste di incentivo nell’ambito del Conto Termico 3.0, a seguito dell’elevato numero di domande pervenute nei primi giorni di apertura del portale per un ammontare di circa 1,3 miliardi. Il volume di richieste conferma la robusta domanda per interventi di efficientamento energetico da parte di famiglie, imprese e pubblica amministrazione e indica l’esigenza di risorse adeguate a centrare gli obiettivi di riqualificazione energetica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

