Confapi Industria successo per il convegno sul conto termico 3.0

Confapi Industria Piacenza ha organizzato un convegno al Laboratorio aperto dell’ex chiesa del Carmine, dedicato al conto termico 3.0 e all’efficientamento energetico. L’evento ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti del settore, che hanno approfondito le procedure tecniche e normative legate alle nuove modalità di incentivazione. Il confronto ha offerto una panoramica dettagliata sui meccanismi operativi del programma.

Il tema dell'efficientamento energetico è finito al centro del convegno su "Conto Termico 3.0" che Confapi Industria Piacenza ha organizzato al Laboratorio aperto dell'ex chiesa del Carmine per offrire una panoramica tecnica e normativa approfondita sulle nuove procedure e i meccanismi operativi.