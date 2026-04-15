Il Gestore servizi energetici ha riaperto il portale per l'invio delle domande relative al Conto termico 3.0, un incentivo che permette ai cittadini di ottenere contributi per interventi di efficientamento energetico degli edifici. La proroga dei termini di 40 giorni è stata annunciata, ma sono stati ridotti i fondi disponibili per i privati rispetto alle precedenti edizioni. La riapertura riguarda i progetti presentati dopo la conclusione del Superbonus 110%.

Il Gestore servizi energetici ha riaperto il portale per le domande d’accesso al Conto termico 3.0, uno dei principali bonus per gli efficientamenti energetici degli edifici rimasti dopo la fine del Superbonus 110%. Il servizio era stato chiuso a marzo, quando un eccesso di domande aveva causato un esaurimento improvviso dei fondi. Questo ha creato però un problema per gli interventi che avrebbero dovuto presentare la documentazione per ottenere il Conto termico 3.0 nel periodo di chiusura del portale. Di conseguenza, è stata emanata una proroga di 40 giorni sui termini stabiliti, in modo che nessun intervento risentisse di questa problematica.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Conto termico 3.0, proroga di 40 giorni dei termini ma meno fondi ai privati

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