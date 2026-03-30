Conto Termico 3.0 riapre il 13 aprile | tornano gli incentivi per cittadini imprese e Comuni

Il Conto Termico 3.0 riapre il 13 aprile dopo una sospensione avvenuta all’inizio di marzo, causata dall’elevato numero di richieste, in particolare da parte di piccoli Comuni. Gli incentivi sono destinati a cittadini, imprese e amministrazioni comunali, e la ripresa delle agevolazioni mira a sostenere interventi di efficienza energetica e fonti rinnovabili. La riapertura segue il precedente stop, dovuto a una richiesta superiore alla capacità di gestione.

Riparte il Conto Termico 3.0. A inizio marzo c’era stato l’improvviso stop, per le troppe richieste soprattutto dei piccoli Comuni. E ora, dopo settimane di incertezza, la piattaforma per richiedere incentivi per l’efficientamento energetico tornerà operativa dal 13 aprile e, buona notizia, dovrebbe essere senza esclusioni. Cioè via libera, di nuovo, a tutti: cittadini, impresi e enti pubblici. Conto Termico 3.0: cos’è e perché è importante. Il Conto Termico 3.0 è uno strumento chiave della politica energetica italiana per accelerare la transizione verso edifici più efficienti e meno energivori. È un incentivo diretto che non passa attraverso detrazioni fiscali, ma prevede un rimborso erogato direttamente dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) sul conto corrente del beneficiario. 🔗 Leggi su Panorama.it

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