Conto Termico 3.0 | 1,3 miliardi richiesti fondi esauriti in ore

Il Gse ha annunciato la sospensione temporanea del Conto Termico 3.0 dopo aver ricevuto richieste di fondi per un totale di 1,3 miliardi di euro. La domanda ha superato di gran lunga le risorse disponibili, portando alla cessazione temporanea delle attivazioni. La richiesta di fondi è arrivata in poche ore, esaurendo rapidamente le risorse assegnate.

Il Gse ha dovuto sospendere temporaneamente l'attivazione del Conto Termico 3.0 a causa di una richiesta di fondi che ha superato di molto la dotazione disponibile. In poche ore sono pervenute richieste per un valore complessivo di 1,3 miliardi di euro contro i 900 milioni stanziati dalla Manovra finanziaria del 2026. Questa situazione ha messo in luce come il meccanismo di incentivo sia stato subito sopraffatto dalla domanda. L'eccesso di richieste proviene principalmente dai piccoli Comuni, che hanno diritto a un bonus al 100% delle spese sostenute per l'efficientamento energetico. Secondo quanto riferito dalla viceministra dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Vannia Gava, circa l'85% delle oltre 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Conto Termico 3.0: sospensione temporanea dell'invio di nuove richieste Roma, 3 marzo 2026 – A seguito dell'elevato numero di richieste pervenute nei primi giorni di apertura del portale del Conto Termico 3.0, il GSE comunica la sospensione temporanea