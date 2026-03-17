A Napoli, il club ha stanziato 130 milioni di euro per rafforzare la squadra di calcio, concentrandosi su un intervento mirato per il tecnico. La Juventus, nel frattempo, sta organizzando le proprie strategie per l'imminente sessione di mercato. La differenza di approccio tra le due società mette in evidenza i piani di entrambe in vista della prossima stagione.

Mentre la Juventus pianifica la sua estate, il principale avversario nella corsa al vertice della Serie A si sta già muovendo con grande determinazione. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, forte di una stagione in lotta per un posto in Champions League, non senza qualche rammarico per i vari infortuni che hanno forse limitato la corsa al tricolore per i partenopei, sta costruendo le fondamenta per blindare l’ex bianconero Antonio Conte e alzare ulteriormente l’asticella. Il piano finanziario: 130 milioni per non perdere Conte. Conte guarda al futuro con serenità e senza lasciare spazio a dubbi: “ Qui sto bene, voglio continuare con il Napoli “, un segnale chiarissimo che rafforza il progetto azzurro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Napoli, 130 milioni per blindare Conte: il piano di De Laurentiis che preoccupa la Juventus

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