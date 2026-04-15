Durante la presentazione del suo nuovo libro, un politico ha riunito i rappresentanti del campo progressista per discutere delle primarie e del percorso da seguire. Ha affermato che, in caso di sconfitta alle primarie, né lui né la candidata di riferimento si toglieranno la vita, sottolineando che le primarie possono creare divisioni ma che è possibile evitarlo attraverso un impegno condiviso. Ha anche evidenziato che il progetto deve precedere le primarie.

“Se perdo le primarie del campo progressista? Io non mi suiciderò e neanche Elly Schlein. Certo che le primarie possono essere divisive, starà a noi costruire un percorso, con i nostri rispettivi elettorati, per non renderle divisive”. A rivendicarlo è stato Giuseppe Conte, nel corso della presentazione del suo libro Una nuova primavera, alla quale hanno partecipato anche i leader di Pd e Avs, Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Così come l’assessore ai grandi eventi e allo Sport di Roma, Alessandro Onorato, uno dei (tanti) possibili protagonisti della quarta gamba, l’area riformista e moderata. Non era presente invece Matteo Renzi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte riunisce il campo progressista alla presentazione del suo libro: “Primarie? Prima serve il progetto, ma non saranno divisive”

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