Alla presentazione di ‘Rinascita’ va in scena il campo progressista secondo Bettini e D’Alema Il leader? Lo troveremo con le primarie

Massimo D’Alema si presenta alla presentazione di ‘Rinascita’ con l’obiettivo di rafforzare il campo progressista, un passo motivato dal bisogno di rinnovare le leadership. Bettini, presente tra gli altri, indica che il candidato principale sarà scelto attraverso le primarie, lasciando aperta ogni possibilità. D’Alema si accomoda vicino a Bettini, con uno sguardo attento, mentre i partecipanti si preparano a seguire il dibattito. La sala si riempie di aspettative e di domande sul futuro politico.

Il più fotografato di tutti è Massimo D’Alema che arriva poco prima dell’inizio e si siede a fianco di Goffredo Bettini. Mentre si liscia i baffi e cerca di schivare i giornalisti, non riesce a trattenere la battuta. “La quarta gamba? E di che stiamo parlando, di un mostro?”, dice. Ma i due sono l’immagine plastica di come il campo progressista a trazione “ Rinascita ”, la storica rivista culturale della sinistra italiana del Dopoguerra, che da marzo inizierà a essere presente sul sito, per poi passare anche all’ edizione cartacea, nasca proprio qui, in quella parte del Pd che guarda più a Giuseppe Conte che a Elly Schlein come leader naturale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Zanetti a tutto tondo: «Con Moratti un rapporto che va oltre il campo. Mourinho un leader, ma Chivu…»Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha condiviso in un’intervista al Corriere dello Sport riflessioni sul rapporto con Moratti e sulla leadership di Mourinho, evidenziando anche il ruolo di Chivu.

Bombe a Latina: il leader, lo spaccio e le azioni violente per dominare la scena criminaleA Latina, la lotta per il controllo della piazza di spaccio si traduce in scontri e azioni violente, evidenziando le tensioni tra gruppi criminali.

