Oggi, il tecnico sportivo ha visitato il carcere di Poggioreale, incontrando i detenuti. Durante l'incontro, ha affermato che l’errore fa parte del percorso di crescita. La visita è stata riportata dal quotidiano La Repubblica, che ha pubblicato le sue dichiarazioni. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle altre attività o dichiarazioni presenti nell’articolo.

Oggi Antonio Conte è stato in visita al carcere di Poggioreale. Il quotidiano la Repubblica riporta le sue dichiarazioni. “Chiamatemi Antonio”. E ancora: “Nessun timore. Sono qui per confrontarmi con voi”. “L’errore fa parte del percorso di ogni persona, ma c’è sempre la possibilità di redimersi e tornare sulla strada giusta. Bisogna sempre dare il massimo. A volte è capitato anche a me di pensare di non farcela. Ho creduto di mollare, ma questo è il momento in cui dobbiamo trovare la forza di reagire e rimboccarci le maniche. Lo insegno pure ai miei calciatori. È nelle difficoltà che si migliora. Personalmente ho imparato più dalle sconfitte che dalle vittorie”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte ai detenuti di Poggioreale: “L’errore fa parte del percorso”

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