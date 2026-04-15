Contatti ricevuti ma il mio futuro è solo al Como dopo il 2026

Un giocatore ha dichiarato di aver ricevuto diversi contatti, ma ha precisato che il suo futuro professionale sarà esclusivamente al Como 1907 dopo il 2026. La sua decisione riguarda il proseguimento della carriera nel club lombardo, con cui ha un legame particolare. La comunicazione è arrivata attraverso un’intervista, in cui ha ribadito l’intenzione di restare nel team nel lungo termine.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nel corso di una recente intervista, Cesc Fabregas ha rivelato di aver ricevuto contatti da vari club la scorsa estate, ma ha sottolineato quanto sia “molto difficoltoso” immaginare un suo futuro in un’altra squadra di Serie A se non sia quella del Como. L’ex calciatore di fama mondiale ha già impressionato nel suo debutto nella massima serie come allenatore e sta portando avanti un progetto ambizioso che vede la sua squadra impegnata nella lotta per un posto in Champions League, oltre ad essere in semifinale di Coppa Italia.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Contatti ricevuti, ma il mio futuro è solo al Como dopo il 2026. She enters the game to approach a powerful man, he sees through it but plays along! Notizie correlate Como, Fabregas vince il Trofeo Bearzot 2026 e svela: «Un mio futuro in un altro club di Serie A? Lo vedo difficile, vi spiego»Calciomercato Fiorentina, Paratici guarda alla Spagna: nuovo obiettivo per il centrocampo, può arrivare a zero! Calciomercato Inter: Calhanoglu a un... Jimenez svela: «Futuro? Concentrato sul Bournemouth, ma il mio sogno è di tornare al Real Madrid! Al Milan…»Rinnovo McKennie, permane lo stallo: quale futuro per il centrocampista della Juventus? L’Inter e le big europee in agguato! Juventus, il ds Ottolini... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Ufficio relazioni con il pubblico: i contatti nel 2025; Bloccato per presunti contatti con l’estrema sinistra. Storia di un giornalista finito nel labirinto della sicurezza UE; Telefono Amico Italia: nel 2025 18 richieste d’aiuto ogni ora. Parte la sfida per un ascolto H24; Scrive al numero di telefono della nonna morta per 'sentirla vicina', il giorno dopo le arriva una risposta: Mi si è fermato il cuore. Il numero riassegnato e l'emozione di Stanley. Contatti ricevuti, ma il mio futuro è solo al Como dopo il 2026.MILANO, ITALIA – 18 FEBBRAIO: Cesc Fabregas, allenatore del Como 1907, osserva la partita di Serie A tra AC Milan e Como 1907 allo Stadio Giuseppe Meazza, il 18 febbraio 2026 a Milano. (Foto di Marco ... napolipiu.com I nostri contatti Tengasi conto del fatto che non possiamo star dietro e rispondere a tutti i messaggi ricevuti per posta. Facciamo del nostro meglio facebook