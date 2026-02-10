Jimenez svela | Futuro? Concentrato sul Bournemouth ma il mio sogno è di tornare al Real Madrid! Al Milan…

Jimenez, attualmente al Bournemouth, ha parlato del suo presente e dei sogni futuri. L’ex terzino del Milan si dice felice del momento di forma e non nasconde il desiderio di tornare al Real Madrid, anche se al momento pensa solo alla sua squadra inglese. Per ora, il suo focus resta sul Bournemouth, ma il suo obiettivo resta tornare in Spagna.

