Roma prepara il piano del cibo | al via il progetto per un' alimentazione sana e filiere sostenibili

Roma ha avviato il progetto per il “piano del cibo” con l’obiettivo di promuovere un’alimentazione sana e sostenibile. Il piano prevede interventi sull’accesso al cibo di qualità, miglioramenti nella ristorazione scolastica e campagne di educazione alimentare rivolte ai cittadini. Questa iniziativa coinvolge enti pubblici e privati per garantire filiere alimentari più sostenibili e un'alimentazione più equilibrata.

Accesso al cibo sano, ristorazione scolastica ed educazione alimentare. Sono questi capisaldi che caratterizzeranno il “piano del cibo” di Roma. Oggi, sabato 14 marzo, si è riunito a Roma l’Assemblea del Consiglio del Cibo, presieduto da Fabio Ciconte. Insieme all’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, è stato annunciato l’avvio dei lavori per la redazione del piano. Anche la Capitale, quindi, si doterà di un documento di pianificazione economica, sociale e ambientale, capace di delineare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nel sistema di produzione e consumo. L’amministrazione capitolina ha deciso di... 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Al via i Cinefrutta Days: le scuole incontrano il cinema per promuovere la sana alimentazioneSi rinnova l’appuntamento con Cinefrutta Days, l’iniziativa che unisce la promozione di una sana alimentazione alla creatività cinematografica...

Leggi anche: "PappaFish" nelle mense scolastiche: il contributo regionale per un’alimentazione sana e di qualità

Una selezione di notizie su Roma prepara

Temi più discussi: Teatro e concerti oltre il Raccordo: il piano di Roma per portare la cultura nei quartieri senza palcoscenici; All’ultimo piano della Rinascente di Roma il ristorante cosmopolita tra sushi e cocktail; Dal Piemonte a Roma, Cirio allarga il campo (e intanto coltiva il collegio europeo); Roma, via libera a nuovo stadio: Assemblea Capitolina approva piano fattibilità.

G20. Roma prepara il piano di protezione sanitariaIn vista dell'evento del prossimo fine settimana la Regione Lazio ha elaborato un Piano, a cura dell’Ares 118 e sotto il coordinamento del Prefetto di Roma, che prevede la realizzazione di postazioni ... quotidianosanita.it

Lazio, maxi summit a Roma: Il club prepara il confrontoQualcosa si è incrinato. E non basta evocare un confronto per sanare una frattura. La tensione è ancora lì. Profonda. Radicata. Il malcontento verso la gestione Lotito ... lalaziosiamonoi.it

A Roma si prepara una visita molto riservata: quella del miliardario tecnologico Peter Thiel, atteso per parlare di anticristo così come per incontri a porte chiuse con interlocutori istituzionali e ambienti finanziari. Ma il vero punto sarebbe un altro: il Vaticano com - facebook.com facebook

A Roma si prepara una visita molto riservata: quella del miliardario tecnologico Peter Thiel, atteso per parlare di anticristo così come per sfruttare il Vaticano come snodo strategico di influenza tecnologica globale x.com