Opere d’arte nelle nuove stazioni metro | l’Eav lancia due bandi di concorso

L’Ente Autonomo Volturno ha aperto due bandi di concorso per arricchire le nuove stazioni della metro di Napoli. Si cercano artisti e creativi disposti a realizzare opere d’arte da installare nelle stazioni di Regina Margherita e Secondigliano, lungo la linea Piscinola–Capodichino. Le proposte devono arrivare presto, perché i lavori sono in fase di avvio e l’obiettivo è rendere le stazioni più vivaci e accoglienti per i pendolari.

L' Ente Autonomo Volturno ha indetto due bandi di concorso a procedura aperta per la realizzazione di opere d'arte da installare nelle nuove stazioni di Regina Margherita e Secondigliano, lungo la tratta metropolitana Piscinola–Capodichino. Le procedure concorsuali si inseriscono nel quadro delle politiche di Eav per la promozione dell'integrazione tra infrastrutture di trasporto, architettura e arte pubblica. L'iniziativa, infatti, rientra in una più ampia strategia di progettazione dello spazio pubblico che mira a superare una concezione esclusivamente funzionale delle stazioni, riconoscendole come luoghi urbani ad alta valenza simbolica, culturale e sociale, in grado di rafforzare il rapporto tra infrastruttura, territorio e comunità.

