Controlli della polizia nelle stazioni metro di Roma spacciatore scappa in una parrocchia

Durante i controlli della polizia nelle stazioni della metro di Roma e nelle vie del centro storico, sono state arrestate sei persone per diversi reati, tra cui furto e spaccio di sostanze. In un episodio, uno degli spacciatori è riuscito a scappare e si è rifugiato in una parrocchia. Gli agenti hanno effettuato verifiche e interventi nelle varie zone coinvolte.

La PolMetro ha arrestato sei persone. Un agente libero dal servizio ha fermato una borseggiatrice che aveva sottratto un portafoglio ad una turista Nuova stretta della PolMetro nelle stazioni del trasporto pubblico di Roma. Nel corso di controlli effettuati presso le fermate della metro e lungo le strade del centro storico, gli agenti hanno tratto in arresto 6 persone per reati che spaziano dal furto allo spaccio. Gli arrestati sono uomini e donne tra i 19 e 50 anni, di origine extracomunitaria e non. Presso la fermata Teano della metro C, una pattuglia del nucleo PolMetro ha individuato due uomini che, con fare sospetto, confabulavano a ridosso dell’ingresso della stazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Controlli della polizia nelle stazioni di Monza e Carnate: identificate 200 personeMonza, 14 marzo 2026 – Ancora controlli nelle stazioni ferroviarie, quasi 200 persone identificate fra Monza e Carnate.

Roma: controlli in stazioni metro, tre arresti e un fermoControlli intensificati sulle metropolitane di Roma portano a tre arresti e due provvedimenti restrittivi.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Controlli della

Temi più discussi: Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 9 al 15 marzo / Notizie / Novità / Homepage; Polizia di Stato – continuano i controlli settimanali e straordinari nelle zone della movida: controllate 348 persone e 7 locali. - Questura di Piacenza | Polizia di Stato; Controlli della polizia nelle stazioni di Monza e Carnate: identificate 200 persone; Controlli della polizia locale in due strutture di accoglienza, rinvenuto hashish.

Controlli della Polizia nella notte: 6 conducenti nei guai tra alcol e droga al volanteControlli straordinari della Polizia a Trieste: identificate 196 persone, verificati locali e sanzioni per guida in stato di ebbrezza. nordest24.it

Controlli straordinari della Polizia nel vibonese: identificate oltre 170 personeProsegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato per rafforzare la sicurezza e il controllo del territorio nella provincia di Vibo Valentia. Nella serata di ieri una vasta operazione ha interess ... cn24tv.it

Controlli della Polizia nella notte: 6 conducenti nei guai tra alcol e droga al volante facebook

Controlli della polizia al Piano, stazione e Archi: droga sequestrata e sanzioni x.com