Consegnata nave Tritone alla Marina Militare | si rafforzano le capacità underwater nazionali

Da ilgiornale.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fincantieri, attraverso il proprio Polo Tecnologico della Subacquea, ha consegnato martedì 14 aprile alla Marina Militare italiana, presso il cantiere di Palermo, l’unità polivalente di supporto “Tritone”, concepita per garantire la massima versatilità operativa, con particolare riferimento alle attività nella dimensione subacquea. Il rinnovamento della componente di supporto alle attività sottomarine. La Marina Militare, nell'agosto 2025, aveva avviato l'iter per dotarsi in tempi brevi di una unità polivalente di supporto per l’attività sottomarina tramite l’acquisizione sul mercato di un offshore supply vessel da sottoporre poi a lavori di adeguamento.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Consegnata nave "Tritone" alla Marina Militare: si rafforzano le capacità underwater nazionali

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