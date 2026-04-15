Consegnata nave Tritone alla Marina Militare | si rafforzano le capacità underwater nazionali
Fincantieri, attraverso il proprio Polo Tecnologico della Subacquea, ha consegnato martedì 14 aprile alla Marina Militare italiana, presso il cantiere di Palermo, l’unità polivalente di supporto “Tritone”, concepita per garantire la massima versatilità operativa, con particolare riferimento alle attività nella dimensione subacquea. Il rinnovamento della componente di supporto alle attività sottomarine. La Marina Militare, nell'agosto 2025, aveva avviato l'iter per dotarsi in tempi brevi di una unità polivalente di supporto per l’attività sottomarina tramite l’acquisizione sul mercato di un offshore supply vessel da sottoporre poi a lavori di adeguamento.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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