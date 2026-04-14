Fincantieri consegna alla Marina Militare nave Tritone | sorveglierà le reti energetiche e di telecomunicazione nei fondali
Oggi viene consegnata alla Marina Militare la nave Tritone, realizzata da Fincantieri. Si tratta di un’unità polivalente pensata per operazioni di supporto, con un focus speciale sulle attività subacquee. La nave è progettata per sorvegliare le reti energetiche e di telecomunicazione nei fondali marini. La consegna segna un passaggio importante per le capacità operative della Marina.
Fincantieri ha consegnato oggi alla Marina Militare la nave Tritone, unità polivalente di supporto concepita per garantire la massima versatilità operativa, con particolare riferimento alle attività subacquee. Questa piattaforma navale è stata acquisita dalla Marina Militare direttamente sul.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Tecnologia al servizio della sicurezza. Da Fincantieri alla Marina militare il pattugliatore di ultima generazioneVarato il Pattugliatore Offshore Patrol Vessel ‘Ugolino Vivaldi’, il primo di quattro unità che Fincantieri sta costruendo per la Marina Militare.
Fincantieri, varata la nave 'Quirinale' della MarinaLunedì 26 gennaio si è svolta presso il cantiere integrato Fincantieri di Riva Trigoso la cerimonia di varo della nuova nave idro-oceanografica...
Temi più discussi: Fincantieri consegna alla Marina Militare la nave Tritone, piattaforma strategica per la sicurezza subacquea; Arriva Nave Tritone, la Marina Militare investe nella protezione delle infrastrutture sottomarine; Grecale e Libeccio, tra le onde per 40 anni. Ultimo ammaina bandiera solenne per le due navi che hanno fatto la storia della Marina.
Fincantieri consegna alla Marina Militare l’unità polivalente di supporto TritoneConsegnata a Palermo alla Marina Militare l’unità polivalente di supporto Nave Tritone, piattaforma modulare pensata per la dimensione subacquea ... difesaonline.it
Fincantieri consegna alla Marina Militare la nave Tritone: tecnologia e modularità per le sfide del mondo subacqueoUna nave progettata per garantire elevata versatilità operativa, con particolare attenzione alle attività nella dimensione subacquea ... telenord.it
La Spezia, 1895: da un cantiere segreto nacque la flotta che cambiò la guerra in mare. Mentre tutti vedevano una normale città portuale ligure, dentro l'Arsenale stava prendendo forma qualcosa che nessuna marina militare italiana aveva mai avuto. Il progetto - facebook.com facebook