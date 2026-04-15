Un incontro online ha portato alla luce dettagli su una figura nota in città, confermando l’esistenza di un geometra di Mantova di nome Muto. La conversazione con una donna chiamata Giovanna Ricci ha rivelato il nome di questa persona, di cui si aveva solo sentito parlare in passato. La conferma della presenza di Muto in zona mette fine a un mistero che durava da tempo.

Il mistero è svelato. Il geometra di cui Giovanna Ricci ricordava il nome e che era di Mantova esiste. "Castano, un metro e 80 circa, viso molto regolare. Avrà avuto una cinquantina d’anni nel 2017-2018", così l’aveva descritto nella sua terza audizione. Il professionista Fiorenzo Gili è stato ascoltato ieri dalla commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi a seguito di quanto cristallizzato nel verbale di sommarie informazioni ai carabinieri della ex dipendente del Comune di Siena, nel febbraio 2020. Un documento che, annuncia in avvio di audizione il presidente Gianluca Vinci, è stato acquisito. Secondo Ricci il geometra le avrebbe riferito che un certo Muto incontrava David Rossi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Conobbi Giovanna Ricci in chat. Mi parlò lei di Rossi. So chi è Muto"

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