Signorini scopre le chat Ranucci-Boccia | Io in un giro gay? Mi intriga il Signor B dubito lei frequenti Kafka

Alfonso Signorini ha scoperto di essere coinvolto nelle chat tra Ranucci e Boccia, dove viene tirato in ballo in un giro gay. Il conduttore ha ammesso di essere sorpreso di trovarsi in questa compagnia, commentando che non sapeva di essere parte di questa conversazione. La vicenda sta facendo discutere e genera molte domande sulla reale natura di queste chat.

Alfonso Signorini risponde al suo coinvolgimento nelle chat tra Ranucci e Maria Rosaria Boccia, dove viene citato come parte di un "giro gay": "Non sapevo di essere in questa amabile compagnia. Il Signor B? Io sono fermo al Signor K, ma dubito che la Boccia frequenti Kafka". E sul caso Corona: "L'unico modo per sopravvivere a questi mesi è stato quello di isolarmi".

