Chi è Lia Grieco la ex di Fulminacci | Lei mi spalleggia

Lia Grieco, attrice, si separa da Fulminacci, artista noto per il brano Stupida Sfortuna a Sanremo 2026, a causa di divergenze personali. La rottura si è verificata dopo diversi anni di relazione, iniziata nel 2019. La coppia ha condiviso momenti pubblici e privati, ma ora hanno scelto di seguire strade diverse. La situazione resta sotto l’occhio di chi segue la scena musicale e cinematografica italiana.

Si chiama Lia Grieco ed è un’attrice e, dopo tanti anni, è diventata la ex di Fulminacci. Il cantautore, presente a Sanremo 2026 per la seconda volta, con il brano Stupida Sfortuna, non ha mai fatto mistero della sua relazione, che è iniziata nel 2019. La storia si è interrotta da poco, e ha prodotto (una buona notizia, almeno per i suoi fan) il nuovo album Calcinacci, in uscita a marzo. La ex di Fulminacci è un’attrice che si ispira a Monica Vitti. La loro relazione è durata molti anni. Lo stesso Fulminacci (al secolo Filippo Uttinacci), quando era ancora adolescente (nel 2019) aveva detto, parlando del decollo della sua carriera musicale: “Lei ha vissuto tutto questo cambiamento con me, e mi spalleggia”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

