Montagnareale ME 3 cacciatori trovati morti in un bosco uccisi a fucilate ipotesi duplice omicidio e suicidio - VIDEO

Questa mattina a Montagnareale, in provincia di Messina, sono stati trovati morti tre cacciatori. Si tratta di Davis e Giuseppe Pino, fratelli di 25 e 43 anni di San Pier Niceto, e di Antonio Gatani, 83 anni di Patti. I tre sono stati trovati uccisi con colpi di fucile in un bosco. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di capire cosa sia successo, mantenendo aperte più ipotesi, tra cui un duplice omicidio e un suicidio. Nessuno ha ancora fornito versioni chiare

