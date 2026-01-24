Omicidio Federica Torzullo trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno | ipotesi suicidio

A Anguillara, sono stati rinvenuti i corpi dei genitori di Claudio Carlomagno, in un contesto che fa ipotizzare un possibile suicidio. La situazione si inserisce in un quadro di grande attenzione, mentre le autorità eseguono le verifiche del caso. La vicenda ha suscitato molta preoccupazione e si attende un chiarimento sulle cause di quanto accaduto.

Dramma ad Anguillara, dove nella giornata di oggi sono stati trovati senza vita i genitori di Claudio Carlomagno. Il ritrovamento è avvenuto all’interno della loro abitazione e ha immediatamente fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento, secondo le prime informazioni trapelate, l’ipotesi prevalente è quella del suicidio, ma nessuna pista viene esclusa e saranno gli approfondimenti investigativi a fare chiarezza. L’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi da parte delle forze dell’ordine e degli operatori sanitari.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Claudio Carlomagno voleva bruciare il volto di sua moglie Federica Torzullo. E' questa l'ipotesi dei magistrati per l'omicidio di AnguillaraSecondo i magistrati, Claudio Carlomagno avrebbe pianificato di infliggere gravi ustioni a sua moglie, Federica Torzullo, trovata morta e sepolta vicino all’azienda di Anguillara Sabazia.

Federica Torzullo, il marito Claudio Carlomagno confessa l'omicidioClaudio Carlomagno, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, sta collaborando con le autorità.

