Dalla Toscana una richiesta sul congedo didattico mestruale nelle scuole | disciplina nazionale uniforme e misure concrete per gli istituti

In Toscana, un consigliere del Partito Democratico ha presentato una mozione al Consiglio regionale chiedendo l'adozione di una disciplina nazionale uniforme sul congedo didattico mestruale nelle scuole. La proposta include anche l’introduzione di misure concrete destinate agli istituti scolastici. La mozione si concentra sulle problematiche legate alla dismenorrea e alle patologie correlate come endometriosi e vulvodinia.

La dismenorrea e le patologie a essa correlate, come l'endometriosi e la vulvodinia, sono al centro di una mozione presentata in Consiglio regionale della Toscana da Iacopo Melio, consigliere del Partito Democratico e primo firmatario dell'atto.

"Non è un privilegio, è salute", l'evento sul congedo mestruale didatticoIl prossimo 23 febbraio, presso la Sala Vasariana del Liceo Petrarca, Arezzo, si svolgerà l'evento "Non è un privilegio, è salute" organizzato dalla...

Due giorni di assenza al mese per le studentesse, le scuole di Potenza approvano il congedo didattico mestruale: «Una misura di civiltà»Due istituti scolastici di Potenza, il liceo classico Quinto Orazio Flacco e l’istituto Da Vinci-Nitti, hanno adottato il congedo didattico mestruale.

