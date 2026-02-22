Melendugno lunedì di fuoco a Busto Arsizio | in palio il giro di boa verso i play off

Melendugno ha deciso di cambiare allenatore dopo una serie di risultati negativi, causati da difficoltà nel reparto offensivo. La società ha puntato su un nuovo tecnico per migliorare le prestazioni e risollevare l’umore della squadra. Nei prossimi giorni, il club annuncerà ufficialmente la scelta e i primi allenamenti con il nuovo staff. Questo passaggio rappresenta un tentativo di invertire la rotta e rilanciare le ambizioni stagionali.

Tra ambizioni di classifica e il ritorno dell'ex Terry Bassi: la Narconon sfida le "cocche" lombarde per chiudere in bellezza il girone d'andata MELENDUGNO –Il sipario sul girone di andata della Pool Promozione si chiude con un posticipo che profuma di alta classifica. Domani, lunedì 23 febbraio alle ore 20, la Narconon Volley Melendugno varcherà i cancelli della Soevis Arena per sfidare la Futura Giovani Busto Arsizio. Non è solo una trasferta insidiosa: è un vero e proprio scontro diretto tra due formazioni separate da un solo punto, pronte a darsi battaglia per definire le gerarchie in vista del ritorno e della corsa play off.