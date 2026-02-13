Confindustria Benevento giovedì 19 febbraio l’insediamento della nuova presidenza
Giovedì 19 febbraio, Confindustria Benevento ha scelto di insediare la nuova presidenza al Teatro Comunale, alle ore 11, dopo aver concluso un ciclo di attività nel passato. La riunione pubblica servirà a presentare ufficialmente i nuovi membri e a fare il punto sui progetti avviati negli ultimi anni.
Giovedì 19 febbraio, alle ore 11, il Teatro Comunale di Benevento ospiterà l’Assemblea pubblica di insediamento della nuova squadra di presidenza di Confindustria Benevento, appuntamento che segna l’avvio ufficiale del nuovo mandato e traccia il bilancio delle attività svolte negli ultimi anni. La giornata si aprirà con un’Assemblea privata, riservata agli associati, nella prima parte della mattinata. A seguire, i lavori si sposteranno nel teatro cittadino per l’evento pubblico, moderato dalla giornalista Melania Petriello. Il programma della mattinata. Ad aprire l’appuntamento saranno i saluti del sindaco di Benevento Clemente Mastella.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondimenti su confindustria benevento
Andrea Esposito designato alla presidenza di Confindustria Benevento
Il Consiglio Generale di Confindustria Benevento ha scelto all’unanimità Andrea Esposito come nuovo presidente per il quadriennio 2026-2030, segnando un importante passo avanti per l’associazione e il territorio.
Confindustria, Maria Cristina Squarcialupi alla presidenza della Federazione Orafi
Durante l'assemblea di Confindustria Federorafi a Vicenza, Maria Cristina Squarcialupi è stata eletta presidente della Federazione Orafi di Arezzo per il mandato 2025-2029.
Ultime notizie su confindustria benevento
Argomenti discussi: Economia - Prende il via il corso sull'intelligenza artificiale riservato alle imprese di Confindustria Benevento.
Confindustria Benevento, giovedì 19 febbraio l’insediamento della nuova presidenzaGiovedì 19 febbraio, alle ore 11, il Teatro Comunale di Benevento ospiterà l’Assemblea pubblica di insediamento della nuova squadra di presidenza di Confindustria Benevento, appuntamento che segna l’a ... ildenaro.it
Confindustria al Comunale: il 19 febbraio assemblea pubblica di insediamento della nuova squadra di EspositoNella splendida cornice del Teatro Comunale di Benevento, si terrà l’Assemblea pubblica di insediamento della nuova squadra di presidenza di Confindustria Benevento. L’evento, programmato per il 19 fe ... ntr24.tv
SAVE THE DATE 19 febbraio 2026 Ore 11.00 Teatro Comunale di Benevento Corso Garibaldi, 28 Confindustria Benevento terrà l’Assemblea Pubblica dedicata all’insediamento della nuova Squadra di Presidenza. Un momento istituzionale di parti - facebook.com facebook