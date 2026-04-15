Confesercenti rinnova gli organismi dirigenti e guarda al futuro Rimini si reinventa ma perde negozi

Giovedì pomeriggio si svolgerà al centro congressi di Rimini l’assemblea elettiva di Confesercenti provinciale. Durante l’incontro, gli associati saranno chiamati a votare per il rinnovo degli organismi dirigenti che gestiranno la confederazione nei prossimi quattro anni. La riunione si concentra sui piani futuri dell’organizzazione e sulla situazione commerciale nel territorio, evidenziando anche i cambiamenti avvenuti nella città, come la perdita di negozi.

Appuntamento giovedì pomeriggio (16 aprile) al centro congressi Sgr con l’assemblea elettiva di Confesercenti provinciale Rimini, i cui associati sono chiamati ad esprimersi per il rinnovo degli organismi dirigenti che guideranno la confederazione per i prossimi quattro anni. L’assemblea si.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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