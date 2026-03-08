Riforma della magistratura sul si e no discussione presso la basilica di Sant' Antonio

Lunedì sera presso la basilica di Sant'Antonio di Padova ad Afragola si terrà un convegno sulla riforma della magistratura. L'iniziativa coinvolge diversi relatori che discuteranno delle proposte di modifica del sistema giudiziario. L'evento si svolge in un luogo simbolico e mira a coinvolgere cittadini e professionisti del settore. La discussione si concentra sulle questioni legate alle modifiche legislative previste.

SI ENTRA NEL VIVO DELLA DISCUSSIONE SU COSA E MEGLIO VOTARE. A CONFRONTO CHI SOSTIENE IL SI E CHI SOSTIENE IL NO. Presso la la basilica di sant'Antonio di Padova ad Afragola, lunedì sera ci sarà un convegno sulla nuova riforma della magistratura. Al centro del dibattito, cosa è meglio votare per il Si o per Il No che attualmente è diventato un dilemma di non poco conto. A discuterne, ci saranno Giuseppe Rocco, ministro ordine francescano secolare di Afragola; ci sarà l'introduzione di Maria Capone, responsabile settore EPM - OFS Afragola, mentre sulle ragioni del Si, si esprimerà l'avvocato Antonio Barbato presidente camera... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

