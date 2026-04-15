Conferenza stampa Pisacane salta l’appuntamento alla vigilia della sfida contro l’Inter Ecco il motivo

Nella giornata precedente alla partita contro l’Inter, il tecnico del Cagliari non ha partecipato alla consueta conferenza stampa programmatica. L’assenza è stata comunicata poco prima dell’orario stabilito, lasciando in sospeso le dichiarazioni previste. Nessuna spiegazione ufficiale è stata data riguardo alla motivazione dell’assenza, che ha sorpreso i presenti e modificato i consueti appuntamenti pre-gara.

di Paolo Moramarco Conferenza stampa Pisacane, salta l’appuntamento con i media del tecnico del Cagliari alla vigilia della sfida contro l’Inter. Ecco il motivo. Alla vigilia della sfida contro l’ Inter, Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha deciso di non intervenire in conferenza stampa. La scelta non è legata a motivazioni tecniche, ma piuttosto al particolare contesto che coinvolge la categoria dei giornalisti italiani. Infatti, giovedì 16 aprile è stato proclamato uno sciopero nazionale dei giornalisti, che coinvolge anche i cronisti sportivi. Cagliari rinuncia alla conferenza stampa. A causa di questo sciopero, il Cagliari ha deciso di rinunciare al tradizionale incontro con la stampa prima della partenza per Milano, dove i rossoblù affronteranno l’ Inter.🔗 Leggi su Internews24.com

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