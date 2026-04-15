Conference League in tv | il calendario del ritorno dei quarti Le partite e dove vederle

Il 15 aprile 2026 si gioca il ritorno dei quarti di finale della Conference League. Le partite si svolgono in diverse città europee, con le squadre italiane impegnate in sfide che si svolgono entrambe tra le mura di casa. La Fiorentina cerca di ribaltare il risultato dell’andata tra le proprie mura, mentre il Bologna affronta la trasferta contro l’Aston Villa, con entrambe le gare visibili in diretta televisiva.

Roma, 15 aprile 2026 – Se il Bologna è chiamato alla remuntada in casa dell'Aston Villa, anche la Fiorentina dovrà cercare di ribaltare il risultato dell'andata, ma tra le mura amiche. Quella della viola contro il Crystal Palace sarà solo una delle partite che formano il quadro dei quarti di finale di Conference League. Dopo le sfide di andata di giovedì scorso, domani si giocheranno le gare di ritorno, per poi scoprire quali squadre si qualificheranno alle semifinali. Se in Europa League ci sono ancora delle sfide in ballo, in Conference la situazione è diversa: nel turno di andata il Crystal Palace ha sconfitto 3-0 la Fiorentina in casa, stesso discorso per il Rayo Vallecano contro l'AEK Atene e per lo Shakhtar Donetsk contro l'AZ.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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ATALANTA-JUVENTUS 3-0 | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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