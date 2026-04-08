Domani si svolge l'andata dei quarti di finale della Conference League, una competizione europea di calcio. Le partite si disputeranno in diverse città e saranno trasmesse in diretta televisiva. Il calendario dettagliato delle gare, con orari e canali di trasmissione, sarà disponibile per gli appassionati che vogliono seguire le sfide in tempo reale. La fase si conclude con le partite di ritorno, programmate tra una settimana.

Roma, 8 aprile 2026 – Torna la Conference League, con l'andata dei quarti di finale che di giocherà domani. Quattro partite, una alle 18:45 ( Rayo Vallecano – AEK Atene ) e le restanti alle 21 ( Shakhtar Donetsk – AZ, Mainz – Racing Strasburgo e Crystal Palace – Fiorentina ). Occhi sulla viola, che dovrà affrontare una delle principali candidate alla vittoria finale, ma attenzione anche alla sfida tra Mainz e Racing Strasburgo, che si sono qualificate tra le prime otto nella league phase e hanno eliminato rispettivamente Sigma Olomouc e Rijeka agli ottavi. Grande attesa anche per Rayo Vallecano – AEK Atene, un altro big match tra due squadre che hanno evitato il turno di playoff e ora si trovano faccia a faccia, con l'andata che si giocherà in Spagna e il ritorno in Grecia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Conference League in tv: il calendario dei quarti. Le partite e dove vederle

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