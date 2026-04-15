Otello Cenci, originario di Rimini, è stato nominato nuovo presidente della Federazione Cultura Turismo Sport di Confcooperative Emilia Romagna. La nomina è stata annunciata recentemente e fa seguito a un processo interno di selezione. Cenci sostituisce il precedente incarico e assume la guida dell’organizzazione per un nuovo mandato. La federazione si occupa di coordinare cooperative attive nei settori della cultura, del turismo e dello sport nella regione.

Il riminese Otello Cenci è il nuovo presidente della Federazione Cultura Turismo Sport di Confcooperative Emilia Romagna. L’elezione è avvenuta al termine dell’assemblea regionale che si è svolta a Bologna. Confcooperative Cultura Turismo Sport Emilia Romagna è la Federazione che rappresenta e coordina le cooperative attive nella produzione culturale, nell’offerta turistica e nelle attività sportive, promuovendo sviluppo, innovazione e progettualità condivise all’interno del sistema cooperativo regionale. Una realtà articolata e diffusa sul territorio, con 149 cooperative aderenti, 9.125 soci e 1.869 occupati. Cenci, 55 anni, è regista, autore e direttore creativo, nonché presidente della cooperativa Made Officina Creativa, realtà con sede a Rimini e attiva nella progettazione e produzione culturale, teatrale e audiovisiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Confcooperative Cultura sceglie Otello Cenci

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