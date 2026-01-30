La Confcooperative Marche compie 50 anni e celebra il suo mezzo secolo di attività. La cooperativa ha radici profonde nell’agricoltura, nella pesca, nel turismo, nella cultura e nella solidarietà. Un traguardo importante che testimonia il ruolo di questa realtà nel territorio e nel settore. Con il passare degli anni, ha continuato a sostenere le imprese cooperative e a promuovere iniziative che coinvolgono tante comunità locali.

CONFCOOPERATIVE Marche nel 2025 ha compiuto cinquant’anni di attività e raggruppa imprese cooperative nell’ agricoltura, nella pesca, nel turismo, nella cultura e nella solidarietà. E ancora, nella produzione lavoro e servizi, nella cooperazione di comunità, nelle cooperative energetiche e nell’housing sociale. Oggi, l’associazione rappresenta 356 cooperative aderenti per un totale di 86.449 soci e 13.522 occupati. Il fatturato totale realizzato dai soci nell’anno appena terminato è stimabile intorno ai 2 miliardi di euro. Presidente Massimo Stronati, com’è andato il 2025 per le vostre cooperative aderenti? "Dal punto di vista economico l’anno concluso si è portato dietro problemi irrisolti, dal costo della vita all’inflazione fino alle multe dell’Unione europea e i dazi Trumpiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

"Turismo e cultura sono cruciali. Confcooperative può fare tanto"

Il bonus affitto dedicato ai lavoratori del settore del turismo è una misura di sostegno disponibile fino al 19 dicembre 2025.

