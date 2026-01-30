Trump sceglie Warsh per la Fed | chi è l’economista repubblicano ma lontano dalla cultura Maga

Donald Trump ha scelto l’economista repubblicano Warsh per la presidenza della Federal Reserve. Warsh, 55 anni, è docente a Stanford e vanta una carriera solida nel settore economico. A differenza di Trump, non ha mai fatto proclami eccessivi o posizioni estreme. La sua nomina potrebbe portare un cambio di rotta alla banca centrale americana, anche se rimane lontano dalla cultura più radicale di Trump.

Donald Trump ha scelto il prossimo presidente della Federal Reserve, in carica dal 15 maggio. A ottenere la nomina è Kevin Warsh. Warsh, 55 anni, docente a Stanford, ha una carriera impeccabile di economista, banchiere centrale, uomo di finanza di simpatie repubblicane classiche: ben lontano dalla cultura Maga e dagli eccessi dell’attuale presidente. Warsh è stato fra i governatori della Federal Reserve nel 2008-2009, quando la banca centrale dovette arginare la grande crisi finanziaria e le onde di choc del fallimento di Lehman Brothers. In quella fase, il successore di Jay Powell alla guida della Fed si dimostrò fra i più cauti nel Board ad attuare politiche espansive e fortissimi interventi di quantitative easing (creazione di denaro e interventi sul mercato) guidate dall’allora presidente Ben Bernanke. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

