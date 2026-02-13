Polizia Locale di Lecco arriva il vicecomandante dopo 10 anni | è Paolo Betti

La Polizia Locale di Lecco ha riaccolto Paolo Betti come nuovo vicecomandante, dopo dieci anni di assenza di questa figura nell’organico. Dal 1° febbraio 2026, Betti affianca il comandante Lucio Dioguardi per migliorare la gestione delle operazioni quotidiane e delle strategie di sicurezza in città. La sua nomina risponde alla necessità di rafforzare il controllo e la presenza sul territorio, soprattutto in un momento di crescente bisogno di sicurezza urbana. Un dettaglio che distingue questa assunzione è la lunga pausa di dieci anni senza un vicecomandante, una lacuna ora colmata con un professionista di grande esperienza.

Dopo quasi un decennio di assenza, la Polizia Locale di Lecco torna ad avere un vicecomandante. Dal 1° febbraio 2026 Paolo Betti affianca il comandante Lucio Dioguardi nel coordinamento delle attività operative e strategiche del Comando, una figura che mancava dall'organico da circa dieci anni. La nomina si inserisce in un più ampio progetto di potenziamento del corpo voluto dall'amministrazione comunale, in vista anche delle sfide che attendono la città nei prossimi mesi, compresa la gestione degli eventi legati alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Classe 1967, Paolo Betti porta con sé un bagaglio di oltre trent'anni di esperienza maturata nella Polizia Locale.