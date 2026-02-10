Maxiprocesso mafia | 40 anni dopo un’isola segnata dalla violenza e l’eredità di Chinnici nella lotta a Cosa Nostra

Quaranta anni fa si apriva il maxiprocesso alla mafia, un procedimento che cambiò per sempre il modo di combattere Cosa Nostra. Oggi, quell’isola segnata dalla violenza rivive quei momenti e l’eredità di Chinnici, che ha lasciato un segno forte nella lotta alla criminalità organizzata.

Il Maxiprocesso alla mafia compie 40 anni, segnando un punto di svolta nella lotta alla criminalità organizzata in Italia. L’anniversario, caduto oggi 10 febbraio 2026, rievoca un periodo di violenza e terrore in Sicilia, ma anche l’impegno di magistrati e forze dell’ordine nel contrasto a Cosa Nostra, un’eredità che ha influenzato anche la sua rappresentazione nel cinema e nella televisione. All’inizio degli anni Ottanta, la Sicilia era teatro di una sanguinosa seconda guerra di mafia. Da una parte i Corleonesi, guidati da Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, dall’altra i Palermitani, con figure di spicco come Stefano Bontade, Salvatore Inzerillo e Gaetano Badalamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Maxiprocesso Mafia

Quarant’anni dopo, il Maxiprocesso torna sotto i riflettori.

Quarant’anni dopo l’inizio del maxiprocesso alla mafia, il tema resta centrale in Italia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Maxiprocesso Mafia

Argomenti discussi: 40 anni da 'U Maxi, il processo che cambiò la storia d'Italia; Maxi. Il grande processo alla mafia; Quarant'anni fa il Maxiprocesso alla mafia: Addiopizzo digitalizza 16 mila pagine dell'udienza (consultabili gratuitamente); Blog | 40 anni dal Maxiprocesso: quando Falcone e Borsellino sfidarono Cosa Nostra.

Sava, da Bari alla Corte d’appello di Palermo: «A 40 anni dal maxiprocesso, la mafia è viva e usa l’IA»L'intervista alla procuratrice generale, Lia Sava: «C’è l’imprenditore che si rivolge all’estorsore e paga, come se la mafia fosse un costo d’impresa. Questo è drammatico. Sono mafie 2.0 e diverranno ... lagazzettadelmezzogiorno.it

I 40 anni dal maxiprocesso a Cosa nostra, boss in gabbia nell'astronaveIn una mattinata fredda e piovosa di 40 anni fa l'aula bunker dell'Ucciardone diventò il palcoscenico di un evento rimasto negli annali della storia giudiziaria italiana. ansa.it

I 40 anni dal maxiprocesso a Cosa nostra, boss in gabbia nell'astronave. Buscetta, la lunga camera di consiglio, gli ergastoli: le tappe di una stagione storica #ANSA - facebook.com facebook

I 40 anni dal maxiprocesso a Cosa nostra, boss in gabbia nell'astronave. Buscetta, la lunga camera di consiglio, gli ergastoli: le tappe di una stagione storica #ANSA x.com