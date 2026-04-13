La banda dei romani invisibili | per 10 anni hanno beffato la Spagna con colpi da mezzo milione

Una banda di ladri specializzati in furti di grande valore ha agito in Spagna per circa dieci anni, riuscendo a evitare ogni traccia e a cambiare identità tra un colpo e l’altro. Non lasciavano impronte, non si fermavano mai nello stesso luogo e sostituivano frequentemente i veicoli usati. I loro furti, che hanno fruttato circa mezzo milione di euro, si distinguevano per la precisione con cui venivano eseguiti, e subito dopo si dissolvono nel nulla.

Non lasciavano impronte, non dormivano mai nello stesso posto e cambiavano auto a ogni colpo. Agivano con una precisione chirurgica, svanendo nel nulla subito dopo il colpo. Una cellula criminale composta da quattro romani è stata smantellata tra l'Italia e la Spagna dopo una scia di furti durata.🔗 Leggi su Romatoday.it Sgominata la banda dei rapinatori. Punto Snai, tre colpi in due anni . Dipendente fidanzata di uno dei ladriFondamentale è stato il comportamento della commessa, che poi si è rivelata una dipendente infedele: si avvia alla cassaforte prima ancora che il... La Spagna in controtendenza regolarizza mezzo milione di immigratiCon un vero e proprio colpo a effetto, il governo spagnolo ieri ha approvato una sanatoria che aiuterà centinaia di migliaia di migranti a uscire...