La banda dei romani invisibili | per 10 anni hanno beffato la Spagna con colpi da mezzo milione

Da romatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una banda di ladri specializzati in furti di grande valore ha agito in Spagna per circa dieci anni, riuscendo a evitare ogni traccia e a cambiare identità tra un colpo e l’altro. Non lasciavano impronte, non si fermavano mai nello stesso luogo e sostituivano frequentemente i veicoli usati. I loro furti, che hanno fruttato circa mezzo milione di euro, si distinguevano per la precisione con cui venivano eseguiti, e subito dopo si dissolvono nel nulla.

Non lasciavano impronte, non dormivano mai nello stesso posto e cambiavano auto a ogni colpo. Agivano con una precisione chirurgica, svanendo nel nulla subito dopo il colpo. Una cellula criminale composta da quattro romani è stata smantellata tra l'Italia e la Spagna dopo una scia di furti durata.🔗 Leggi su Romatoday.it

Sgominata la banda dei rapinatori. Punto Snai, tre colpi in due anni . Dipendente fidanzata di uno dei ladriFondamentale è stato il comportamento della commessa, che poi si è rivelata una dipendente infedele: si avvia alla cassaforte prima ancora che il...

La Spagna in controtendenza regolarizza mezzo milione di immigratiCon un vero e proprio colpo a effetto, il governo spagnolo ieri ha approvato una sanatoria che aiuterà centinaia di migliaia di migranti a uscire...

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.