Milioni di sedentari entro 2050 e mezzo milione di morti premature in più ogni anno ecco perché | la previsione choc

Secondo le previsioni, entro il 2050 milioni di persone in tutto il mondo potrebbero diventare più sedentarie a causa dell'aumento delle temperature causato dal cambiamento climatico. Questa tendenza potrebbe essere associata a circa mezzo milione di morti premature ogni anno e a perdite significative di produttività economica, stimabili in miliardi di dollari.

(Adnkronos) – L'aumento delle temperature dovuto al cambiamento climatico potrebbe spingere milioni di adulti in tutto il mondo verso l'inattività fisica entro il 2050, ed essere collegato a circa mezzo milione di morti premature e a perdita di produttività per miliardi di dollari. E' quanto suggerisce la proiezione contenuta in uno studio pubblicato sulla rivista. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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