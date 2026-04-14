Scudetto Volley | Milano sfida Conegliano per il pareggio in gara-2

La finale scudetto di Serie A1 femminile di volley si trasferisce all’Allianz Cloud per la seconda partita, dopo che la prima si è disputata al PalaVerde. Milano e Conegliano si affrontano nuovamente, con l’obiettivo di ottenere un pareggio nella serie. La sfida si svolge in un palazzetto diverso rispetto alla gara precedente, che ha visto le due squadre contendersi un punto importante.

La finale scudetto di Serie A1 femminile si sposta all’Allianz Cloud per il secondo atto della serie, dopo la battaglia combattuta al PalaVerde. Conegliano ha strappato un 3-2 sofferto in gara-1, riuscendo a ribaltare il match dopo aver subito due set e aver gestito un tie-break teso, vinto per 15-13 dopo un momento critico in cui le padrone di casa erano in vantaggio per 5-8. Il bilancio tecnico della prima sfida: Milano in equilibrio statistico. I numeri della prima partita delineano un confronto estremamente serrato, dove le milanesi hanno mostrato una struttura solida. La squadra guidata da Lavarini ha registrato un rendimento superiore nella ricezione, toccando il 64% di efficacia positiva contro il 58% delle venete.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scudetto Volley: Milano sfida Conegliano per il pareggio in gara-2 Scudetto Volley: Piacenza sfida Perugia per il pareggio decisivoIl PalaBanca si prepara a ospitare la sfida decisiva di giovedì 9 aprile, alle ore 20. Conegliano-Milano, il duello infinito assegna lo Scudetto del volley femminileSi alza il sipario sulla Finale Scudetto di Serie A1 femminile, e ancora una volta il destino del tricolore passa dalla sfida tra Prosecco Doc Imoco...